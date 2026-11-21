Sakarya'da 14 aracın karıştığı kazada otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video
21 Kasım 2026 16:40
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralılar var.Otoyolun Ankara istikameti Yenimahalle mevkiinde meydana gelen olayda, şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlanırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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