Sakarya'da 14 aracın karıştığı kazada otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video

21 Kasım 2026 16:40

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralılar var.