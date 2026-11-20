Beytüşşebap’ta kış kendini gösterdi: Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı | Video

20 Kasım 2026 15:32

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kato, Tuzluca, Kerkül, Lise Tayra ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanma riskine karşı yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.