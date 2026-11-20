Beytüşşebap’ta kış kendini gösterdi: Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı | Video
20 Kasım 2026 15:32
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kato, Tuzluca, Kerkül, Lise Tayra ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanma riskine karşı yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.Şırnak'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, Beytüşşebap ilçesinde kış manzaralarını beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül, Lise Tayra ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşmasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları hız kazandı. Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi yapısı, yüksek rakım ve olumsuz hava koşullarına rağmen iş makineleriyle sahada görev yapan ekipler, yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çaba gösteriyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Kar yağışıyla birlikte ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması kış mevsiminin bölgede etkisini göstermeye başladığını ortaya koydu. Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
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