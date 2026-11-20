Tekirdağ'da kuvvetli rüzgarda ağaç devrildi | Video

20 Kasım 2026 11:57

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgarda bir ağaç yola devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin kuvvetli rüzgar uyarasında bulunduğu bölgeler arasındaki Tekirdağ'da lodos 3 gündür yer yer etkili oluyor. Deniz ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen lodosun hızı zaman zaman saatte 50 kilometrenin üzerine çıkıyor. Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde rüzgarda bir ağaç yola devrildi. İhbarla bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırdı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da lodosun etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.