Bayrampaşa'da karşıya geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

19 Kasım 2026 13:28

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 49 yaşındaki Harun Arslan, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Arslan (49), Bayramaşa Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun çarpmasıyla yere düşerek aracın altında kaldı. Arslan'ın kaza sırasında kamyonun kör noktasında kaldığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Arslan'ın yanında bulunan Kenan Şahan, İsmetpaşa Parkı'ndan ayrıldıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne gitmek üzere yola çıktıklarını ve kendisinin araçların yanından daha önce geçtiğini söyledi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.