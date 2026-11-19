Avcılar'da iki aile arasında çıkan kavgayı polis ayırdı: O anlar kamerada

19 Kasım 2026 11:55

İstanbul'un Avcılar ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki ailenin yakınları da olaya dahil olunca kavga çıktı. Tarafların birbirine sopalarla saldırdığı anlar kameraya yansırken polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş açtı, biber gazı sıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde G-76 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tarafların yakınlarının da olaya dahil olması ile kavga büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tekme, yumruk ve sopalarla birbirine giren tarafları sakinleştirmekte güçlük yaşadı. Birbirine saldıran şahısları caydırmak için havaya ateş açan ekipler bir süre sonra kavgayı ayırdı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, tarafların tekme, yumruk ve sopalarla birbirine saldırdığı, polisin biber gazı kullanarak şahısları dağıtmaya çalıştığı anlar yer aldı.