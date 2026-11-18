Doktor Pelin Pınar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

18 Kasım 2026 19:49

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Dr. Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Devam eden soruşturma kapsamında Dr. Pelin'in son anlarına ATV Haber ulaştı. İşte o görüntüler...