TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 'İklim değişikliği uluslararası mesele' | Video

16 Kasım 2026 10:43

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez" dedi.