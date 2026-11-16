Video Haber TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 'İklim değişikliği uluslararası mesele' | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 'İklim değişikliği uluslararası mesele' | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 'İklim değişikliği uluslararası mesele' | Video

16 Kasım 2026 10:43

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez" dedi.

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