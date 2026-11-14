COP31 Zirvesi'nde 6. gün! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’e konuştu: "Türkiye uluslararası arenada gücünü kanıtladı" | Video

14 Kasım 2026 16:07

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı tüm hızıyla devam ediyor… Konferansın altıncı gününde bakanlar düzeyindeki kritik müzakereler ve yoğun diplomasi trafiğiyle gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çevre ve doğa bilincini ders kitaplarının ötesine taşıdıklarını vurguladı. Bakan Tekin “Türkiye uluslararası arenada gücünü kanıtladı” ifadelerini kullandı.