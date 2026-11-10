Başkan Erdoğan: "Milli iradenin önündeki engelleri bertaraf ettik" | Video
10 Kasım 2026 12:52
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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