Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar: "Hedefimiz enerjide bağımsız bir Türkiye" | Video
05 Kasım 2026 11:47
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul düzenlenen "Millî Enerji 2040 Lansmanı" programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar, "Hedefimiz enerjide bağımsız bir Türkiye." dedi.
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