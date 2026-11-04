İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
04 Kasım 2026 18:53
İstanbul’da aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle iş çıkış saatinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik, durma noktasına geldi. Yüzde 89’a ulaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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