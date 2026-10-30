Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde önemli mesaj: "Türk dünyasında ayrılığa yer yoktur" | Video

30 Ekim 2026 11:33

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası liderlerini ağırlıyor. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde, ticaret, yatırım, ulaştırma, bağlantısallık, enerji ve dijital dönüşüm konuları ele alınıyor. Başkan Erdoğan zirve kapsamında yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. ezelden-ebede kadar inşallah kardeşiz." dedi.