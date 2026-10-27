Bakırköy Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu: 68 şüpheli için gözaltı kararı! | Video
27 Ekim 2026 09:26
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale usulsüzlükleri ve rüşvet iddiaları üzerine CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 68 kişiden 56'sı gözaltına alındı.
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