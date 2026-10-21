Özgür Özel'den yeni sokak çağrısı: A Haber'e tehditler savurdu!

21 Ekim 2026 22:32

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de kaos hedefleyen skandal çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta toplumun sinir uçlarına dokunmaktan geri durmayan Özel, sokak çağrısını yineledi. Bu kez A Haber'e de tehditler savuran Özel, "Gün, meydanlara çıkma, sokaklara akma mücadeleyi yükseltme günüdür" ifadelerini kullandı.