Özgür Özel'den yeni sokak çağrısı: A Haber'e tehditler savurdu!
21 Ekim 2026 22:32
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de kaos hedefleyen skandal çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta toplumun sinir uçlarına dokunmaktan geri durmayan Özel, sokak çağrısını yineledi. Bu kez A Haber'e de tehditler savuran Özel, "Gün, meydanlara çıkma, sokaklara akma mücadeleyi yükseltme günüdür" ifadelerini kullandı.
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