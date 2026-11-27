A Haber Spikeri Cansın Helvacı'dan Beşiktaş maçında yaşananlara ve UEFA'nın yaklaşımına tepki | Video

27 Kasım 2026 12:37

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin A Haber Spikeri Cansın Helvacı tepki gösterdi. Helvacı, maç sonrası duygularını "Maçtaki tepki işte bu görüntülereydi. İnsanın yüreği kaldırmıyor. Bizim takımlarımız da UEFA’nın düzenlediği bir organizasyonda dünyanın kanayan yarasına bayrak açtı. En insani tepkiyi bu platformda dile getirdi. Ne mutlu bize. O mazlumların, çocukların ahı hiç kimsenin yanına kalmaz. O dökülen kan yerde kalmaz" ifadeleriyle dile getirdi. Helvacı yayın esnasında gözyaşlarını da tutamadı.