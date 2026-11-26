Eczane çalışanı nefes borusuna şeker kaçan çocuğu ‘Heimlich’ manevrasıyla böyle kurtardı
26 Kasım 2026 16:37
Bolu’da eczane çalışanı Nihat Ünalan, nefes borusuna şeker kaçtığı için koşarak dükkana gelen küçük çocuğu ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eczane çalışanı Nihat Ünalan, sigara içmek için dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada küçük bir çocuk koşarak iş yerine girdi. Ünalan, elini boğazına götürerek yardım isteyen çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Ağzında sigarayla çocuğa müdahale eden Nihat Ünalan, şekerin çıkmasını sağladı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
03:14
03:25
Şehit pilot üsteğmenin cenazesi memleketi Sivas’a getirildi | Video 26.11.2026 | 15:51
04:15
Şehit 2 askerin cenazesi, Antalya'ya getirildi | Video 26.11.2026 | 15:46
01:48
Karaman'da tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti 26.11.2026 | 16:21
00:28
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı | Video 26.11.2026 | 15:28
00:20
03:02
Bağcılar’da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı! Korkunç kaza kamerada 26.11.2026 | 14:17
00:54
Antalya’da 2 araçta yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi | Video 26.11.2026 | 14:20
04:27
05:26
Sonsuz kaydırmanın arkasındaki tuzak! Uzman isim ebeveynleri uyardı | Video 26.11.2026 | 13:34
01:55
Çorum'da yangın: 2 katlı ahşap ev ve ahır küle döndü | Video 26.11.2026 | 13:17
01:34
00:35
Konya'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 26.11.2026 | 12:25
06:17
00:47
03:13
01:50
Trabzon'da iş yerinde korkutan yangın! | Video 26.11.2026 | 11:24
02:14
Seyyar satıcıyı el şakası yaptığı iddiasıyla böyle darbetti 26.11.2026 | 11:14