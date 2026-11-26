Seyyar satıcıyı el şakası yaptığı iddiasıyla böyle darbetti

26 Kasım 2026 11:14

Samsun’un Atakum ilçesinde bisikletiyle seyyar satıcılık yapan A.G.’yi (34) kendisine el şakası yaptığı iddiasıyla darbeden E.B. (23) çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 23 Kasım akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. E.B. (23), bisikletiyle seyyar satıcılık yapan ve nörolojik sağlık sorunları olduğu belirtilen A.G.'ye (34) yumruk attı. Yere düşen A.G., başını kaldırıma çarparak yaralandı. A.G., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği alanın 5 kilometre çevresinde 63 güvenlik kamerasını inceledi. Çalışmalarda, şüphelinin E.B. olduğu ve İlkadım ilçesinde iş yerinde bulunduğu tespit edildi. İş yerine giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde A.G.'nin kendisine el şakası yaptığını ve bu yüzden darbettiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün, adliyeye sevk edildi.