Villayı uyuşturucu serasına dönüştürmüşler! 1 gözaltı | Video

26 Kasım 2026 09:49

Beykoz’da uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlenen 3 katlı villaya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Villada 536 kök Hint keneviri ve 150 gram esrarın yanı sıra çok sayıda aydınlatma, iklimlendirme ve havalandırma ekipmanı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Riva Mahallesi'nde bulunan müstakil 3 katlı villada uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde edinilen bilgiler üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Villada yapılan aramalarda; 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 5.000 TL nakit para, 6 adet cep telefonu, 79 adet LED aydınlatma, 19 adet vantilatör, 1 adet nem alma makinesi, 6 adet klima, 6 adet zirai ilaç kutusu, 3 adet havalandırma fanı, 1 adet ilaçlama pompası, 1 adet çadır, 1 adet vakum makinesi, 1 adet çelik kasa, 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.