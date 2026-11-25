Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzleme Komisyonu Toplantısı

25 Kasım 2026 19:15

Meclis'te kurulacak olan İzleme Komisyonu ile Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılmış olacak. AK Partili üst düzey yöneticiler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Külliye'de bir toplantı gerçekleştirerek komisyonda görev alacak isimleri belirleyecek. Belirlenen isimler Başkan Erdoğan'a sunulacak. MHP ve CHP de komisyon için üyelerini belirlerken 'Terörsüz Türkiye' sürecinde takoz siyaseti yürüten Yeni Parti ise komisyona üye göndermeyeceğini açıkladı.