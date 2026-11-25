Evden elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi çıktı: 3 şüpheli linç edilmekten böyle kurtarıldı

25 Kasım 2026 11:30

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gürültü ihbarı yapılan adreste elleri ve ayakları bağlanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişiyi linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı gürültü ve boğuşma sesi ihbarı yapılan adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 2. kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darbedilen Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan şüphelileri linç etmek istedi. Şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindiren polis, olayların büyümesinin önüne geçti.

Olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.