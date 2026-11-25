Bursa'da zincirleme kaza anı kamerada

25 Kasım 2026 09:02

Bursa’da trafiğin bir anda yoğunlaşmasıyla birlikte hızını düşüremeyen sürücü, önündeki araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kaza anı anbean araç içi kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ASF 437 plakalı otomobil sürücüsü Hasan A., sıkışan trafiği görmeyerek kendini sol şeride attı. Şeritte bekleyen 2 otomobile çarparak duran otomobil, hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.