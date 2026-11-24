Balıkesir selde sürüklenen otomobil, ağaçta asılı kaldı | Video

24 Kasım 2026 16:30

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selin yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İnönü Mahallesi'nde, sel sularının sürüklediği otomobilin ağaçta asılı kaldığı görüldü.

Havran'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak, ilerleyen saatte etkisini artırdı. Sağanakla Havran Çayı'nın debisi yükseldi. Sel suları nedeniyle bir istinat duvarı yıkıldı. İki otomobil ve park halindeki damperli kamyon ile patoz makinesi selde çaya sürüklendi.

Selin bölgede yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İnönü Mahallesi'nde sel sularının sürüklediği 1 otomobilin ağaçta asılı kaldığı görüldü. Sular çekilince mahallede selin taşıdığı taşlar ve ağaç dalları ile önüne katıp getirdiği çeşitli malzemeler ortaya çıktı.