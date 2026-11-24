Kilis'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları böyle görüntülendi
24 Kasım 2026 09:34
Kilis'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kilis Valiliği, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve dönüş ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere de yer verildi.
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