Bursa'da bir çocuk, 5 kişilik grup tarafından acımasızca darbedildi: Dehşet anları kamerada

23 Kasım 2026 12:31

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15-16 yaşlarında bir çocuk, 5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Sokak ortasında acımasızca darbedilen çocuğun cep telefonu ve parası gasp edilirken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15-16 yaşlarındaki çocuk, 5 kişilik grubun hedefi oldu. Çevresini saran grup, çocuğa saldırarak darbetmeye başladı. Tekme ve yumruklarla saldırıya uğrayan çocuk, grubun karşısında zor anlar yaşadı.

Saldırganlar, darbettikleri çocuğun cep telefonunu ve parasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Kameraya yansıyan olayda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.