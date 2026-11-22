Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik sorunun cevabı şaşırttı!
22 Kasım 2026 23:36
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Cem Öğretir’in sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.
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