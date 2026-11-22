Beşiktaş’ta park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı: Kaza kamerada

22 Kasım 2026 12:42

İstanbul Beşiktaş’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil park halindeki lüks araca çarparak yan yattı. Otomobilde bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde ilerleyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki lüks araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattığı, otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin ise vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldığı görüldü.