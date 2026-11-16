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MAÇ ÖZETİ İZLE | Fransa 2-1 Türkiye

MAÇ ÖZETİ İZLE | Fransa 2-1 Türkiye

16 Kasım 2026 01:47

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. İşte A Milli Futbol Takımı'nın mağlup olduğu maçın özet görüntüleri...

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