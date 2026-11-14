SON DAKİKA: Sultangazi'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! | Video
14 Kasım 2026 17:13
Son dakika haberi: Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde 2 İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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