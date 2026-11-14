Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
14 Kasım 2026 15:31
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 78 ABL 026 plakalı otomobil ile 07 AYG 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Çarpışma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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