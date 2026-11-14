Video Yaşam Isparta'da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video
Isparta'da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video

Isparta'da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video

14 Kasım 2026 11:29

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, saat 00.00 sıralarında D-350 Isparta-Konya kara yolu Kozluçay köyü Dereboğazı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. T.S. idaresindeki otomobil, Yalvaç istikametinden Şarkikaraağaç yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen K.K. yönetimindeki 32 HT 001 plakalı BMW marka otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gelendost Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü T.S. ile araçta yolcu olarak bulunan R.S. ve diğer otomobilin sürücüsü K.K. yaralandı.

Yaralılardan K.K., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar T.S. ve R.S. ise Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobiller kurtarıcı yardımıyla yoldan
VİDEO DEVAM EDİYOR
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