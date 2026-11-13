Boğaz'da lodosla mücadele eden vapur kamerada | Video
13 Kasım 2026 15:13
İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Şehir Hatları vapuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Boğaz'da şiddetli lodosun oluşturduğu dalgalar, vapurun seyrini zorlaştırdı. Dalgalar arasında ilerlemeye çalışan vapurun o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vapurun yükselen dalgaların arasına girip çıktığı görüldü.
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