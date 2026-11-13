Boğaz'da lodosla mücadele eden vapur kamerada | Video

13 Kasım 2026 15:13

İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Şehir Hatları vapuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.