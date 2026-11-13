Eyüpsultan’da çatıdan kopan parçalar aracın üzerine düştü! Vatandaş saniyelerle kurtuldu! İşte o anlar... | Video
13 Kasım 2026 13:48
İstanbul Eyüpsultan’da şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki aracın üzerine düştü. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşın parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli lodosun etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar, sokakta park halindeki aracın üzerine düştü. Parçaların savrulduğu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çatıdan kopan parçaların sokağa savrulduğu ve park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
03:02
03:42
02:16
00:44
00:34
02:04
Bursa'da 7 katlı binanın çatı katı alev alev yandı! | Video 13.11.2026 | 08:45
01:26
Tekirdağ’da tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 13.11.2026 | 08:42
02:57
Mersin'de bir kişi sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı 12.11.2026 | 23:42
01:01
Zonguldak'ta yolcu otobüsünde yangın! Yolcular tahliye edildi | Video 12.11.2026 | 16:53
00:56
00:25
03:07
Suç örgütü lideri Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi | Video 12.11.2026 | 16:05
00:29
00:56
Tekirdağ'da seyir halindeki TIR alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 15:17
01:15
Manisa'da motosiklet hırsızlığı kameraya böyle yansıdı 12.11.2026 | 15:14
00:10
Bursa'da lodos nedeniyle evin demir çatısı uçtu | Video 12.11.2026 | 14:59
00:46
Gelibolu'da fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi | Video 12.11.2026 | 14:42
01:23
Ekmek taşıyan hafif ticari araç takla attı! Sürücü yaralandı | Video 12.11.2026 | 14:14
01:27
Hatay'da müstakil ev alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 14:05