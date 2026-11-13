Eyüpsultan’da çatıdan kopan parçalar aracın üzerine düştü! Vatandaş saniyelerle kurtuldu! İşte o anlar... | Video

13 Kasım 2026 13:48

İstanbul Eyüpsultan’da şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki aracın üzerine düştü. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşın parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.