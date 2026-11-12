Suç örgütü lideri Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi | Video

12 Kasım 2026 16:05

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma' ve 'silahla yağma' suçlarından kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

116 suçtan araması bulunan Sercan Sayal, Türk Hava Yollarının (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Sayal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.