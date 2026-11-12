Adana'da park halindeki 2 otomobil alevlere teslim oldu | Video

12 Kasım 2026 10:23

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki 2 otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın otoparkında park halindeki 2 otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede otomobilleri sardığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Otomobillerdeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.