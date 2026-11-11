Kayıp Sefa Soyalp dosyasında flaş gelişme! HTS kayıtları korkunç gerçeği ortaya çıkardı! | Video
11 Kasım 2026 16:06
İstanbul'da 2019 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Sefa Soyalp olayında düğüm çözülüyor. Sır dolu kayıp dosyasında ev arkadaşı ve annesinin sevgilisi baş şüpheli olarak gözaltına alınırken, olay gününe ait ortaya çıkan HTS kayıtları akıllara durgunluk verdi. İşte 6 kişinin adliyeye sevk edildiği o korkunç olayın perde arkası...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sefa Soyalp'in kaybolmadan önce görüştüğü kişiler, kullandığı cep telefonu hatları ve farklı tarihlerde bulunduğu konumlara ilişkin HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, Sefa Soyalp'in 13 Temmuz 2019'da Serap Ü. ile kiralık araçla Kırıkkale'den İstanbul'a geldiği, 17 Temmuz'da Kırıkkale'ye döndükten sonra Esen Gül O. ile Ankara'ya geçtiği belirlendi.
ÇEKMEKÖY'DE EV TUTMUŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayıp Sefa Soyalp ve Esen Gül O'nun 18 Temmuz 2019'da uçakla İstanbul'a geldikleri, Sancaktepe'deki bir adreste ortak baz kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Sefa Soyalp' in aynı yılın Temmuz ayında Ümraniye'de bulunan bir çanta imalat atölyesinde şüpheliler Sırojıddın A. ve Ahmet P. ile çalıştığı, 16 Ağustos'tan itibaren ise Sırojıddın A. ile Çekmeköy'deki aynı evde yaşamaya başladığı anlaşıldı.
SON GÖRÜLDÜĞÜ EVE GİREN ŞÜPHELİLER
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan soruşturma kapsamında, kayıp Sefa'nın kaybolmadan bir gün önce Özbekistan uyruklu Umıda E. ile görüştüğü, bu kişinin Gani C.E. tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği, aynı gün Sırojıddın A. ile de irtibat kurduğu belirlendi. Ahmet P'nin de kaybolmadan bir gün önce ve sonraki süreçte Sefa Soyalp'in Çekmeköy'deki ikametine gidip geldiği tespit edildi.
KAYBOLDUĞU GÜN EVDE ANNE VE OĞLU VAR
Sefa Soyalp'in kaybolduğu 20 Ekim 2019'da Çekmeköy'deki ikamette bulunan cep telefonunun kapandığı, bu sırada aynı adreste Sırojıddın A. ve onun annesi S.J'nin bulunduğu, ve telefonları kapattıkları belirlendi.
BABASINI ARAYIP OĞLUN KAYIP DEMİŞLER
Aynı gün Serap Ü'nün Sancaktepe'deki bir ikamete gittiği, buradan Çekmeköy'e döndüğü, Ahmet P'nin ise 23 Ekim'de Sefa'nın babasını arayarak oğlundan 2-3 gündür haber alamadıklarını söylediği tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, 7 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
EVDE BULUNAN ANNE YURTDIŞINDA
Şüphelilerden Shakhlo J'nin Hüseyin T. adına kayıtlı cep telefonu hattını kullandığı, yurt dışında bulunduğu belirlenirken, GaniC.E'nin ise başka bir suçtan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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