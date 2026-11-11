Kayıp Sefa Soyalp dosyasında flaş gelişme! HTS kayıtları korkunç gerçeği ortaya çıkardı! | Video

11 Kasım 2026 16:06

İstanbul'da 2019 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Sefa Soyalp olayında düğüm çözülüyor. Sır dolu kayıp dosyasında ev arkadaşı ve annesinin sevgilisi baş şüpheli olarak gözaltına alınırken, olay gününe ait ortaya çıkan HTS kayıtları akıllara durgunluk verdi. İşte 6 kişinin adliyeye sevk edildiği o korkunç olayın perde arkası...