Esenler'de cip, çarptığı aracın üzerinde asılı kaldı | Video
11 Kasım 2026 12:59
Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 2 araca çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, cipin çarptığı aracın üzerinde asılı kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, sabah saatlerinde Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. Cipin aracın üzerinde asılı kaldığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kazanın ardından yaşananları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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