Video Yaşam Annelerine sürpriz için yemek yaptıkları sırada yangın çıktı: Çocukların paniği böyle görüntülendi
Annelerine sürpriz için yemek yaptıkları sırada yangın çıktı: Çocukların paniği böyle görüntülendi

Annelerine sürpriz için yemek yaptıkları sırada yangın çıktı: Çocukların paniği böyle görüntülendi

11 Kasım 2026 08:47

Eyüpsultan'da, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çatısı çöken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler gecekonduyu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında gecekondunun çatısı çöktü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

POLİS İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri gecekonduda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Annelerine sürpriz için yemek yaptıkları sırada yangın çıktı: Çocukların paniği böyle görüntülendi 03:24
Annelerine sürpriz için yemek yaptıkları sırada yangın çıktı: Çocukların paniği böyle görüntülendi 11.11.2026 | 08:47
Batman’da iki araç ateşe verildi 00:44
Batman’da iki araç ateşe verildi 10.11.2026 | 20:22
Bursa’da iki katlı ahşap binada yangın! Müdahale anları kamerada 01:23
Bursa'da iki katlı ahşap binada yangın! Müdahale anları kamerada 10.11.2026 | 16:49
Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı 00:42
Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı 10.11.2026 | 16:39
TEM’de vatandaşın dikkati faciayı önledi: O anlar kameraya böyle yansıdı 00:59
TEM'de vatandaşın dikkati faciayı önledi: O anlar kameraya böyle yansıdı 10.11.2026 | 16:33
Ehliyet sınavında joker ve kopya düzeneği operasyonu: 23 gözaltı | Video 00:37
Ehliyet sınavında "joker" ve "kopya düzeneği" operasyonu: 23 gözaltı | Video 10.11.2026 | 16:04
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı 00:44
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı 10.11.2026 | 15:53
Çatalca’da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı! | Video 01:19
Çatalca’da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı! | Video 10.11.2026 | 15:14
TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 00:49
TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 10.11.2026 | 14:56
Edirne’de yoğun sis kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 00:12
Edirne'de yoğun sis kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 10.11.2026 | 15:11
Kamyonetle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:12
Kamyonetle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.11.2026 | 14:57
Gaziantep’te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüphelinin evinde servet çıktı 00:36
Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüphelinin evinde servet çıktı 10.11.2026 | 14:50
Muğla’da yabancı uyruklu 2 kişinin tutuklandığı kavgada yaralanan genç hastanede öldü | Video 02:03
Muğla’da yabancı uyruklu 2 kişinin tutuklandığı kavgada yaralanan genç hastanede öldü | Video 10.11.2026 | 13:57
Diyarbakır’da 19 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada 00:13
Diyarbakır'da 19 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada 10.11.2026 | 13:55
Atatürk’ün naaşının Ankara’ya nakledildiği görüntüler paylaşıldı 02:12
Atatürk'ün naaşının Ankara'ya nakledildiği görüntüler paylaşıldı 10.11.2026 | 13:18
Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video 01:10
Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video 10.11.2026 | 12:33
Kamyonetin çarpıp sürüklediği aracının önüne geçip durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 01:26
Kamyonetin çarpıp sürüklediği aracının önüne geçip durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 10.11.2026 | 12:46
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:04
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 10.11.2026 | 12:22
Bakırköy’de otomobil 4 yayaya çarptı: 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada 04:23
Bakırköy’de otomobil 4 yayaya çarptı: 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada 10.11.2026 | 11:40
Bağcılar’da narkotik baskın! 606 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Operasyon kamerada 00:55
Bağcılar'da narkotik baskın! 606 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Operasyon kamerada 10.11.2026 | 11:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA