Kamyonetin çarpıp sürüklediği aracının önüne geçip durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video

10 Kasım 2026 12:46

Amasya'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarparak kaldırıma kadar sürükledi. Aracını durdurmaya çalışan sürücünün o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.