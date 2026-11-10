Video Yaşam Kamyonetin çarpıp sürüklediği aracının önüne geçip durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video
Kamyonetin çarpıp sürüklediği aracının önüne geçip durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video

Kamyonetin çarpıp sürüklediği aracının önüne geçip durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video

10 Kasım 2026 12:46

Amasya'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarparak kaldırıma kadar sürükledi. Aracını durdurmaya çalışan sürücünün o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldığı öne sürülen Bekir T. idaresindeki kamyonet, park halindeki Rahmi D.'ye ait hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, kaldırıma doğru sürüklendi. Durumu fark eden Rahmi D., aracı durdurabilmek için önüne geçerek müdahale etmeye çalıştı. Sürücünün aracı durdurmak için verdiği mücadele, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, her 2 araçta zarar meydana geldi.
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