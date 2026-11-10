Video Yaşam Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

10 Kasım 2026 09:55

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi O-3 Güney Yan Yolu'nda çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MZG 568 plakalı otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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