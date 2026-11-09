Video Yaşam Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

09 Kasım 2026 23:32

Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından korkarak kaçtığı arazide saklanan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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