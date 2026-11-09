Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

09 Kasım 2026 23:32

Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından korkarak kaçtığı arazide saklanan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.