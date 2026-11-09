Başkan Erdoğan'ın liderliğinde güven ve huzur ikliminin adresi Türkiye! Çok yönlü diplomasi ve dış politikada doğru hamleler

09 Kasım 2026 17:55

Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki ağır insani tablo, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Avrupa'daki siyasi-ekonomik sorunlar küresel dengeleri yeniden sarsıyor. Dünya yeni bir güç mücadelesinin şekillendiği dönemden geçerken Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü diplomasi anlayışını ve stratejik bağımsızlık hedefini sürdürüyor. Washington ve Moskova'dan Körfez ülkelerine, Afrika'dan Türk dünyasına uzanan diplomatik temaslar, Ankara'nın bölgesel ve küresel gelişmelerde etkinliğini artırma çabasını ortaya koyuyor.