Video Yaşam Kütahya’da minibüsle, otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı! Kaza kamerada
Kütahya’da minibüsle, otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı! Kaza kamerada

Kütahya’da minibüsle, otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı! Kaza kamerada

09 Kasım 2026 10:54

Kütahya’da Bahadır Gülmez’in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olan minibüse çarptığı ve sürücü Bahadır Gülmez’in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.

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