Sivas'ta yoldan çıkan otomobil inşaat malzemelerine çarptı: Alev topuna dönen araç tamamen yandı | Video
09 Kasım 2026 09:23
Sivas’ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan otomobil, inşaat malzemelerine çarparak alev aldı. Tamamen yanan araçta kimsenin bulunmadığı belirlenirken, sürücünün kazanın hemen ardından aracı terk ettiği tahmin ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, kaza D-100 karayolunda meydana geldi. Yoldan çıkan bir otomobil, istiflenmiş inşaat malzemelerine çarparak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen araçta kimsenin bulunmadığı belirlenirken, sürücünün kazanın hemen ardından aracı terk ettiği tahmin ediliyor.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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