Video Yaşam Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: İçerisindeki 2 kişinin araçtan çıkma anları kamerada
Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: İçerisindeki 2 kişinin araçtan çıkma anları kamerada

Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: İçerisindeki 2 kişinin araçtan çıkma anları kamerada

08 Kasım 2026 14:58

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil; kaldırım, aydınlatma direği ve evin duvarına çarpıp takla attı. Sürücü Melih Kılıç (19) ile arkadaşı Uğur Fidan (19) hafif yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Emirdağ ilçesi Horan Yolu'nda meydana geldi. Melih Kılıç yönetimindeki 03 DF 545 plakalı kırmızı renkli otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine ve bir evin duvarına çarpıp takla attı. Ardından otomobil yolun ortasında ters şekilde durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kılıç ile araçta bulunan Uğur Fidan hafif yaralandı.

Öte yandan kaza anı, MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkıp kaldırım, aydınlatma direği ve evin duvarına çarpıp takla atıp, ardından otomobildeki 2 kişinin araçtan çıkma anları yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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