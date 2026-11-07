Video Yaşam Zeytinburnu'nda maganda dehşeti! Otomobilinden inen kadın, aracın camını böyle yumrukladı | Video
Zeytinburnu'nda maganda dehşeti! Otomobilinden inen kadın, aracın camını böyle yumrukladı | Video

Zeytinburnu'nda maganda dehşeti! Otomobilinden inen kadın, aracın camını böyle yumrukladı | Video

07 Kasım 2026 13:05

Zeytinburnu'nda trafikte yol verme tartışmasında, otomobilinden inen kadın tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren kadın otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti. Aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi. Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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