Video Yaşam Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı | Video
Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı | Video

Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı | Video

06 Kasım 2026 11:12

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır merkezli 4 ilde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheliden 10’u tutuklanırken, operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürütüldü.Çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması amacıyla Iğdır merkezli olmak üzere Denizli, Amasya ve Bayburt'ta toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca 27 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Soruşturma süresince ve operasyon günü gerçekleştirilen aramalarda 22 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 16 adet Lyrica sentetik ecza, 1 adet PGN 300 sentetik ecza, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat ve 11 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı | Video 00:30
Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı | Video 06.11.2026 | 11:12
Kullanılmış çoraplarını 10 bin dolara satışa çıkarmıştı: Ersan Diamond’a suç duyurusu! | Video 01:29
Kullanılmış çoraplarını 10 bin dolara satışa çıkarmıştı: Ersan Diamond'a suç duyurusu! | Video 06.11.2026 | 10:14
Bursa’da trafikte tartıştığı sürücüye aracıyla çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:29
Bursa'da trafikte tartıştığı sürücüye aracıyla çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 06.11.2026 | 10:35
Adana’da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video 00:32
Adana'da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video 06.11.2026 | 09:59
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilin köydeki evi görüntülendi | Video 00:54
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilin köydeki evi görüntülendi | Video 06.11.2026 | 09:48
8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm! | Video 10:54
8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm!" | Video 06.11.2026 | 09:30
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:16
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 06.11.2026 | 08:38
Afyonkarahisar’da 3 ayrı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı 00:15
Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı 05.11.2026 | 20:03
Yüksekova’da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü 00:27
Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü 05.11.2026 | 19:28
Kayseri’de ikamet alev alev yandı 02:08
Kayseri'de ikamet alev alev yandı 05.11.2026 | 18:34
İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4’üncü düştü: O anlar kamerada 02:16
İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4’üncü düştü: O anlar kamerada 05.11.2026 | 16:48
Afyonkarahisar’da kan donduran vahşet! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu | Video 01:21
Afyonkarahisar'da kan donduran vahşet! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu | Video 05.11.2026 | 16:47
Ekonomist Arda Coşar’dan altın ve gümüş için dikkat çeken tahmin! | Video 04:08
Ekonomist Arda Coşar'dan altın ve gümüş için dikkat çeken tahmin! | Video 05.11.2026 | 16:32
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 01:05
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 05.11.2026 | 16:30
Bahçelievler’deki toprak kaymasında enkaz altındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 07:45
Bahçelievler'deki toprak kaymasında enkaz altındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 05.11.2026 | 16:18
Samsun’da sağanak yağışın oluşturduğu manzara böyle görüntülendi: Yollar göle döndü | Video 05:59
Samsun'da sağanak yağışın oluşturduğu manzara böyle görüntülendi: Yollar göle döndü | Video 05.11.2026 | 16:07
Osmaniye’de alacağını alamadığını iddia eden şahıs otomobilini ateşe verdi | Video 02:10
Osmaniye'de alacağını alamadığını iddia eden şahıs otomobilini ateşe verdi | Video 05.11.2026 | 15:39
Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı! 496 binlik drift kameraya böyle yansıdı | Video 00:49
Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı! 496 binlik drift kameraya böyle yansıdı | Video 05.11.2026 | 14:54
Şişli’de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi! Yayalar son anda kurtuldu: O anlar kamerada 00:15
Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi! Yayalar son anda kurtuldu: O anlar kamerada 05.11.2026 | 14:21
Bahçelievler’de toprak kayması meydana geldi: 1 işçinin kurtarılma anı kamerada 16:17
Bahçelievler'de toprak kayması meydana geldi: 1 işçinin kurtarılma anı kamerada 05.11.2026 | 14:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA