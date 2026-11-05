Video Yaşam Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi! Yayalar son anda kurtuldu: O anlar kamerada
Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi! Yayalar son anda kurtuldu: O anlar kamerada

Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi! Yayalar son anda kurtuldu: O anlar kamerada

05 Kasım 2026 14:22

Şişli'de yol kenarında bulunan akasya ağacı, park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu. Trafiğe kapanan sokak ağaç ve zarar gören araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Öte yandan ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan akasya ağacı, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi. Ağacın araçların üzerine devrildiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar meydana geldi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler sokak girişine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Ağacın kesilmesi ve zarar gören araçların bölgeden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ağacın devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 5 kişinin üzerlerine gelen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer alıyor.

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