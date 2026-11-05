Video Yaşam Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video
Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video

Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video

05 Kasım 2026 09:32

Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişiğinde bulunan 3 konteynere daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangın, saat 07.20 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerinin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 konteynere daha sıçradı. Panikleyen İçişler uyuyan arkadaşlarını da uyandırarak kısa sürede konteynerleri boşaltı. İşçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

4 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, 4 işçi konteyneri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceğini değerlendirirken kesin nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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