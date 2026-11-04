Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video
04 Kasım 2026 15:45
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber binadan kopan parçalar kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine bomba gibi düşen parçalardan saliselerle kurtulurken, yaşanan tehlikeli anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışla birlikte bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine doğru düşen parçaların hemen yanına isabet etmesiyle büyük tehlike atlattı.
ŞOK İÇERİSİNDE BAŞINI TUTTU
Parçaların yere düşmesiyle neye uğradığını şaşıran vatandaş, yaşadığı korkuyla ellerini başına götürerek bir süre olayın şokunu yaşadı. Büyük bir tehlikeyi saniyelerle atlatan vatandaşın yaşadığı panik ve binadan kopan parçaların kaldırıma düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşın hemen yakınına binadan kopan parçaların büyük bir hızla düştüğü, ölümden dönen yayanın ise korkuyla başını tuttuğu görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Yaralanan çift, otomobillerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi | Video 04.11.2026 | 15:44
07:36
00:56
Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video 04.11.2026 | 15:45
02:28
03:03
01:30
Sağanak yağış Çerkezköy'ü vurdu: Cadde göle döndü! | Video 04.11.2026 | 15:12
01:48
03:02
İstanbul’da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar böyle görüntülendi | Video 04.11.2026 | 14:26
01:04
00:20
Esenyurt'ta metrobüs kazası! Yaralılar var| Video 04.11.2026 | 14:19
01:14
Avcılar'da şiddetli yağış nedeniyle parkın duvarı yıkıldı | Video 04.11.2026 | 14:12
01:23
TIR'ın dorsesine zulalanan uyuşturucu böyle bulundu | Video 04.11.2026 | 14:02
02:49
01:14
01:05
00:19
Marmara Denizi'nde aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada 04.11.2026 | 13:14
05:10
00:11
00:57