Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video

04 Kasım 2026 15:45

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber binadan kopan parçalar kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine bomba gibi düşen parçalardan saliselerle kurtulurken, yaşanan tehlikeli anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.