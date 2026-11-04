Video Yaşam Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video
Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video

Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video

04 Kasım 2026 15:45

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber binadan kopan parçalar kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine bomba gibi düşen parçalardan saliselerle kurtulurken, yaşanan tehlikeli anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışla birlikte bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine doğru düşen parçaların hemen yanına isabet etmesiyle büyük tehlike atlattı.

ŞOK İÇERİSİNDE BAŞINI TUTTU
Parçaların yere düşmesiyle neye uğradığını şaşıran vatandaş, yaşadığı korkuyla ellerini başına götürerek bir süre olayın şokunu yaşadı. Büyük bir tehlikeyi saniyelerle atlatan vatandaşın yaşadığı panik ve binadan kopan parçaların kaldırıma düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşın hemen yakınına binadan kopan parçaların büyük bir hızla düştüğü, ölümden dönen yayanın ise korkuyla başını tuttuğu görüldü.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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