Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
04 Kasım 2026 15:28
Nevşehir'de bir iş yeri önünde bekleyen kadına yaklaşarak tokat attığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan şahsın sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. O anların ardından olay sonrası şahsın emniyete götürülme ve kadının tedaviye alınma anlarının da güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.
Olayın ardından şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.'yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını söyledi. Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY SONRASI KAMERADA
Öte yandan tokat atma anı ile birlikte ambulansın gelmesi ve tutuklanan şahsın emniyete götürülme anının da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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