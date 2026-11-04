Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

04 Kasım 2026 15:28

Nevşehir'de bir iş yeri önünde bekleyen kadına yaklaşarak tokat attığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan şahsın sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. O anların ardından olay sonrası şahsın emniyete götürülme ve kadının tedaviye alınma anlarının da güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.